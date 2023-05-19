Дедегкаева Альбина Тазаретовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1970
Рождение ребёнка
05.10.2007
Сын: Стамов Максимилиан Виталиевич
Отец ребёнка: Стамов Виталий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.2011
Сын: Стамов Александр Виталиевич
Отец ребёнка: Стамов Виталий Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно