Дедегкаева Альбина Тазаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедегкаева Альбина Тазаретовна

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

20.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1970

Отец: Дедегкаев Тазарет Темурканович

Мать: Дедегкаева Лариса Татаркановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.10.2007

Сын: Стамов Максимилиан Виталиевич

Отец ребёнка: Стамов Виталий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.2011

Сын: Стамов Александр Виталиевич

Отец ребёнка: Стамов Виталий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стамов Виталий Иванович