Ткаченко (Вайсенгольц) Феодосия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко (Вайсенгольц) Феодосия Абрамовна

Ткаченко (Вайсенгольц) Феодосия Абрамовна

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Сын: Ткаченко Валентин Мефодиевич

Отец ребёнка: Ткаченко Мефодий Илларионович

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close