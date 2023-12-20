Степанькова (Козлова) Секлетинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова (Степанькова) Валентина
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степаньков Гавриил
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Могленцова (Степанькова) Мария
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
21.11.1923
Сын: Степаньков Кесарий Илларионович
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степаньков Егор
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степаньков Виктор
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Козлова (Степанькова) Клавдия
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степаньков Николай
Отец ребёнка: Степаньков Илларион
Смерть
Неизвестно