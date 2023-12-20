Степанькова (Козлова) Секлетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанькова (Козлова) Секлетинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова (Степанькова) Валентина

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Рождение ребёнка
1919

Сын: Степаньков Гавриил

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Могленцова (Степанькова) Мария

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Рождение ребёнка
21.11.1923

Сын: Степаньков Кесарий Илларионович

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Степаньков Егор

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Рождение ребёнка
1926

Сын: Степаньков Виктор

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Козлова (Степанькова) Клавдия

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Рождение ребёнка
1932

Сын: Степаньков Николай

Отец ребёнка: Степаньков Илларион

Смерть
Неизвестно

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