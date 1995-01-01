Гулямза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Айгуль
Отец ребёнка: Газизуллин Ринат
Рождение ребёнка
1987
Сын: Газизуллин Айрат
Отец ребёнка: Газизуллин Ринат
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Альфина
Отец ребёнка: Газизуллин Ринат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Газизуллин Ринат