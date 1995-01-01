Гулямза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулямза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Айгуль

Отец ребёнка: Газизуллин Ринат

Рождение ребёнка
1987

Сын: Газизуллин Айрат

Отец ребёнка: Газизуллин Ринат

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Альфина

Отец ребёнка: Газизуллин Ринат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизуллин Ринат

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