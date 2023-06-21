Онохов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнохов Александр Александрович

Онохов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

1911 - исходя из записи об участии в Великой Отечественной войне
Военная служба
Неизвестно
58551164 Фамилия Онохов Имя Александр Отчество Александрович Дата рождения/Возраст __.__.1911 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Демино Дата и место призыва __.__.... Показать все
Смерть
Неизвестно