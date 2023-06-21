Онохов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
1911 - исходя из записи об участии в Великой Отечественной войне
Военная служба
Неизвестно
58551164 Фамилия Онохов Имя Александр Отчество Александрович Дата рождения/Возраст __.__.1911 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Демино Дата и место призыва __.__.... Показать все
Смерть
Неизвестно