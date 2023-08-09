Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агапия Евтихиевна
Отец ребёнка: Евтихий Федотович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Парфен Евтихиевич
Отец ребёнка: Евтихий Федотович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Евтихиевна
Отец ребёнка: Евтихий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтихий Федотович
Смерть
Неизвестно