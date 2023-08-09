Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агапия Евтихиевна

Отец ребёнка: Евтихий Федотович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Парфен Евтихиевич

Отец ребёнка: Евтихий Федотович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Евтихиевна

Отец ребёнка: Евтихий Федотович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтихий Федотович

Смерть
Неизвестно