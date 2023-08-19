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Пышкин Александр Фёдорович

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Пышкин Фёдор

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1985

Сын: Пышкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пышкина Раиса Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1991

Сын: Пышкин Павел Александрович

Мать ребёнка: Пышкина Раиса Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышкина Раиса Васильевна