Пышкин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Пышкин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Сын: Пышкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пышкина Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Пышкин Павел Александрович
Мать ребёнка: Пышкина Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пышкина Раиса Васильевна