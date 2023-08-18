Караваева (Деветьярова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Деветьярова) Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: Деветьярова Елена Данилова

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Караваев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896

Сын: Караваев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Николай Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1897