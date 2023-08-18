Караваева (Деветьярова) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896
Сын: Караваев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Караваев Николай Тимофеевич
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1897