Бабкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабакин Иван Сафронтиевич
Мать: Бабкина Нионила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слугина Елена Александровна
Мать ребёнка: Бабкина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Роман Александрович
Мать ребёнка: Бабкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Галина
Смерть
Неизвестно