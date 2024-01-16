Бабкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Александр Иванович

Бабкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабакин Иван Сафронтиевич

Мать: Бабкина Нионила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слугина Елена Александровна

Мать ребёнка: Бабкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Роман Александрович

Мать ребёнка: Бабкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Галина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.