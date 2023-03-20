Климов Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1902 ст.

Сын: Климов Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1903 ст.

Сын: Климов Терентий Иванович

Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Евфимия Семенова

Смерть
Неизвестно
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