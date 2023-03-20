Климов Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
01.05.1902 ст.
Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
19.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Климова Евфимия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Евфимия Семенова
Смерть
Неизвестно