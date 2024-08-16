Целикова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1891
Рождение ребёнка
07.02.1894
Дочь: (Целикова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
21.03.1897
Сын: Целиков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: (Целикова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович