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Целикова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1891

Муж: Целиков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
07.02.1894

Дочь: (Целикова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Целиков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: (Целикова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Целиков Николай Герасимович

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