Тарханова Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1952
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1952
Отец: Рыжков Андрей Степанович
Мать: Рыжкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1974
Сын: Тарханов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тарханов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астамиров Роман