Тарханова Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханова Матрена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1952

Отец: Рыжков Андрей Степанович

Мать: Рыжкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1974

Сын: Тарханов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тарханов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астамиров Роман

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