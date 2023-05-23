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Пайкин Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Пайкин Борис

Мать: Пайкин Берта

Смерть
2002