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Пайкин Исаак
Пайкин Исаак
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Пайкин Борис
Мать
Пайкин (Коварскaя) Берта
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Пайкин Борис
Мать:
Пайкин Берта
Смерть
2002
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