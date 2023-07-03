Канзепаров Сирень Заилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1983
Отец: Канзепаров Заиль Габтрашитович
Мать: Канзепарова Илюся
Рождение ребёнка
19.04.2013
Сын: Канзепаров Раниль Сиреневич
Мать ребёнка: Канзепарова Римма
Рождение ребёнка
2015
Сын: Канзепаров Ленар Сиреневич
Мать ребёнка: Канзепарова Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канзепарова Римма