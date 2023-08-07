Левина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1803
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1807
Дочь: Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1816