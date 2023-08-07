Левина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Левин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1803

Сын: Левин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1807

Дочь: Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1816