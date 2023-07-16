Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.2001
Сын: Дьяконов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.05.2010
Сын: Дьяконов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.2014
Дочь: Дьяконова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно