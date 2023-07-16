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Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2001

Сын: Дьяконов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.05.2010

Сын: Дьяконов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.2014

Дочь: Дьяконова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Дьяконов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Александр Григорьевич