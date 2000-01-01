Попов Алексей Иванович
Место рожденияКиргизия
Дата рождения20.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1981
Отец: Попов Иван Петрович
Мать: Попова Тамара Васильевна
Киргизия
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Киргизия, г.Караболта (Бишпек)