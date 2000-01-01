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Попов Алексей Иванович

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Место рождения

Киргизия

Дата рождения

20.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1981

Отец: Попов Иван Петрович

Мать: Попова Тамара Васильевна

Киргизия
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Киргизия, г.Караболта (Бишпек)
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