Привольнева Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привольнева Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1857

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Рождение ребёнка
1858

Сын: Привольнев Василий

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1860

Сын: Привольнев Тимофей

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Привольнев Евфимий

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1865

Сын: Привольнев Иван

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1869

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.?.1874

Сын: Привольнев Кондрат

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1877

Сын: Привольнев Доментий

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Привольнев Карп

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привольнева Феодосия

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привольнев Яков

Смерть
1910
Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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