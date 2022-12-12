Привольнева Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1857
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
1858
Сын: Привольнев Василий
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
10.07.1860
Сын: Привольнев Тимофей
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Привольнев Евфимий
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
28.03.1865
Сын: Привольнев Иван
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1869
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
21.?.1874
Сын: Привольнев Кондрат
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
07.08.1877
Сын: Привольнев Доментий
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
1880
Сын: Привольнев Карп
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привольнева Феодосия
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Привольнев Яков
Смерть
1910