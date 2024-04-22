Усов Илия Николаев
Место рождения
Дата рождения16.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1919
Отец: Усов Николай Герасимов
Крещение
17.07.1919
Уян, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 2, дело №2219, стр. 116 Метрическая книга Уянской Михаило-Архангельской церкви (с. Барлук, уч. Кисилёк, д. Красный яр. с.с. Усть-Када, Уян) (1918-1919 гг.) Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно