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Усов Илия Николаев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

16.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1919

Отец: Усов Николай Герасимов

Мать: Усова Пелагия Иннокентиева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Крещение
17.07.1919
Уян, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 2, дело №2219, стр. 116 Метрическая книга Уянской Михаило-Архангельской церкви (с. Барлук, уч. Кисилёк, д. Красный яр. с.с. Усть-Када, Уян) (1918-1919 гг.) Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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