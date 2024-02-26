Марфа Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Федор Николаев (Ич)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Меланья Николаева (Вна)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Федор Николаев (Ич)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Андрей Николаев (Ич)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Смерть
Неизвестно