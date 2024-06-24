Иванов Александр 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Феодосия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Никифор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Иванов Ефим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1944
Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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