Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Феодосия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Никифор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иванов Ефим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1944