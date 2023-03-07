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(Семенова) Марья Ильина

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Семенов Илья Малафеев

Мать: Семенова Марья Савельева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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