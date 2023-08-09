Ахмылин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1911
Сын: Ахмылин Феофан Владимирович
Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1913
Сын: Ахмылин Карп Владимирович
Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Ахмылин Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно