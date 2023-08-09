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Ахмылин Владимир Григорьевич

Место рождения

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Ахмылин Феофан Владимирович

Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Ахмылин Карп Владимирович

Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Ахмылин Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Ахмылина Наталья Васильевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмылина Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно