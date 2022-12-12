Сергеевна (Ильиных) Васса Попова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеевна (Ильиных) Васса Попова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Ильиных Сергий Андреевич

Мать: Агрипина Феклистова

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Попов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.

Сын: Попов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Попов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Попов Христафор Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1803 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1804 ст.

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1815

Сын: Попов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

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