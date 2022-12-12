Сергеевна (Ильиных) Васса Попова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1774
Отец: Ильиных Сергий Андреевич
Мать: Агрипина Феклистова
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1801 ст.
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Попов Христафор Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1803 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1804 ст.
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1815
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович