Дмитрюк (Андрусевич) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюк (Андрусевич) Марина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1989

Сын: Дмитрюк Александр Андреевич

Отец ребёнка: Дмитрюк Андрей Вадимович

Рождение ребёнка
02.10.1999

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Дмитрюк Андрей Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюк Андрей Вадимович

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