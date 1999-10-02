Дмитрюк (Андрусевич) Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1989
Сын: Дмитрюк Александр Андреевич
Отец ребёнка: Дмитрюк Андрей Вадимович
Рождение ребёнка
02.10.1999
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Дмитрюк Андрей Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно