Гуцевич (Георгиевская) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцевич (Георгиевская) Наталья Степановна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1878

Дата смерти

17.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1878

Отец: Георгиевский Степан Яковлевич

Мать: Георгиевская Ирина Григорьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1898

Муж: Гуцевич Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гуцевич Всеволод Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1908

Сын: Гуцевич Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Карпов Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: Александрова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцевич Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович

Смерть
17.09.1956
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