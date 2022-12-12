Гуцевич (Георгиевская) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения10.08.1878
Дата смерти17.09.1956
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1878
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гуцевич Всеволод Евгеньевич
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1908
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Карпов Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: Александрова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуцевич Евгений Александрович
Смерть
17.09.1956