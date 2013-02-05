Суслов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1952
Дата смерти05.02.2013
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1952
Рождение ребёнка
24.09.?
Дочь: Суслова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Суслова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1977
Сын: Суслов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна
Смерть
05.02.2013