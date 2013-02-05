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Суслов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1952

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1952

Отец: Суслов Василий Савельевич

Мать: Суслова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.09.?

Дочь: Суслова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Суслова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1977

Сын: Суслов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Суслова Вера Николаевна

Смерть
05.02.2013

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