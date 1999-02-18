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Халиуллин Владимир Валерьевич
Халиуллин Владимир Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1999
Пол
Мужской
Отец
Халиуллин Валерий Файзуллович
1967 г.р.
Мать
Халиуллина (Нагусева) Людмила Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1999
Отец:
Халиуллин Валерий Файзуллович
Мать:
Халиуллина Людмила Владимировна
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