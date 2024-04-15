Белокур Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
22.04.1885 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Белокур Мария Хлоровна ?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P2-1?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белокур Мария Хлоровна ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно