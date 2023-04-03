Антонов Василий Егорович
Место рожденияКичигино, Челябинская область
Дата рождения14.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
1934
Сын: Антонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична
с.Нехорошевка , Увельского р-на. Челябинской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно