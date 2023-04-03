Антонов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Василий Егорович

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Место рождения

Кичигино, Челябинская область

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1873 и 1874 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: Антонов Егор (Георгий) Алексеевич

Мать: Антонова Пелагея Никифоровна

Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Антонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична

с.Нехорошевка , Увельского р-на. Челябинской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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