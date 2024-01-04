Панина Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Людмила Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.?.1937

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
25.?.1937

Отец: Панин Аркадий Андреевич

Мать: не указана

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