Мамаев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вологин Иван Петрович

Мать: Вологина Антонина Капитоновна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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