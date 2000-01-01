(Исмагилова) Биби-Саима Ахмадшах-кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882
Отец: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Аглям Лукман-улы
Отец ребёнка: Лукман Давлетша-улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукман Давлетша-улы
Смерть
Неизвестно