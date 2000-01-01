(Исмагилова) Биби-Саима Ахмадшах-кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исмагилова) Биби-Саима Ахмадшах-кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882

Отец: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Аглям Лукман-улы

Отец ребёнка: Лукман Давлетша-улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукман Давлетша-улы

Смерть
Неизвестно
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