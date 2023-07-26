Хвостова (Бобкова) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Бобкова) Татьяна Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954

Отец: Лесовских Нестр

Мать: Музыка Александра

Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Борисова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хвостов Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.11.?

Дочь: Федорович Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан