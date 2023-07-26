Хвостова (Бобкова) Татьяна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954
Отец: Лесовских Нестр
Мать: Музыка Александра
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Борисова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хвостов Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.11.?
Дочь: Федорович Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Иванович
Отец ребёнка: не указан