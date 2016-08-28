Барская (Веселая) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барская (Веселая) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1907

Дата смерти

02.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907

Отец: Веселый Янкель Эфроимов

Мать: Веселая Хана Лейбовна

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Семенова Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Барский Леонид Александрович

Бракосочетание
25.07.1932

Муж: Барский Леонид Александрович

Ленинград
Бракосочетание
03.10.1948

Муж: Бляхман Яков Абрамович

Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
02.02.1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище крематория
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