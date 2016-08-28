Барская (Веселая) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1907
Дата смерти02.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907
Отец: Веселый Янкель Эфроимов
Мать: Веселая Хана Лейбовна
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Семенова Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Барский Леонид Александрович
Бракосочетание
25.07.1932
Ленинград
Бракосочетание
03.10.1948
Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
02.02.1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище крематория