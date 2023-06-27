Балдова (Прокофьева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдова (Прокофьева) Галина Григорьевна

Место рождения

Дер.Соково,Костромского района,Костромской губ

Дата рождения

25.02.1910

Дата смерти

18.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

АИ
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Место
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Рождение
25.02.1910

Отец: Прокофьев Григорий Иванович

Мать: Краснова Анна

Дер.Соково,Костромского района,Костромской губ
Рождение ребёнка
22.05.1940

Дочь: Мухлынина Маргарита Витальевна

Отец ребёнка: Балдов Виталий Михайлович

Дер.Семиново,Костромского района,Костромской обл
Смерть
18.07.1992