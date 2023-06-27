Балдова (Прокофьева) Галина Григорьевна
Место рожденияДер.Соково,Костромского района,Костромской губ
Дата рождения25.02.1910
Дата смерти18.07.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910
Отец: Прокофьев Григорий Иванович
Мать: Краснова Анна
Дер.Соково,Костромского района,Костромской губ
Рождение ребёнка
22.05.1940
Дочь: Мухлынина Маргарита Витальевна
Отец ребёнка: Балдов Виталий Михайлович
Дер.Семиново,Костромского района,Костромской обл
Смерть
18.07.1992