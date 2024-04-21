Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна

Место рождения

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Алексей

Мать: не указана

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атясов Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: Голованова (Атясова) Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1931

Сын: Атясов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1932

Дочь: Младенец Неизвестно

Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Умер в утробе вместе с мамой
Смерть
16.06.1932
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похоронена в с. Узюково (умерла в больнице с. Пискалы)

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