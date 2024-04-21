Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.06.1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: Голованова (Атясова) Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.04.1931
Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.06.1932
Дочь: Младенец Неизвестно
Отец ребёнка: Атясов Дмитрий Тимофеевич
Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Умер в утробе вместе с мамой
Смерть
16.06.1932
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похоронена в с. Узюково (умерла в больнице с. Пискалы)