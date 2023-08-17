Матвеев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана