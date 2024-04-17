Плешакова (Логинова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1905 ст.
Сын: Плешаков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Плешаков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1905
Отец ребёнка: Плешаков Пётр Яковлевич
Бракосочетание
25.?.?
Свидетели: По жениху: крестьянин Адриан Яковлевич Плешаков и крестьянин Павел Михайлович Мохов; По невесте: крестьянин Евдоким Григорьевич Логинов и Григорий Семёнович Адраев.
Смерть
Неизвестно