Плешакова (Логинова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Логинова) Мария Васильевна

Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.01.1905 ст.

Сын: Плешаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Плешаков Пётр Яковлевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Плешаков Яков Петрович

Отец ребёнка: Плешаков Пётр Яковлевич

Бракосочетание
25.?.?

Муж: Плешаков Пётр Яковлевич

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Свидетели: По жениху: крестьянин Адриан Яковлевич Плешаков и крестьянин Павел Михайлович Мохов; По невесте: крестьянин Евдоким Григорьевич Логинов и Григорий Семёнович Адраев.
Смерть
Неизвестно
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