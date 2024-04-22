Лукаускас (Береснева) Юлия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1989
Отец: Береснев Валерий Иванович
Мать: Береснева Лия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукаускас Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукаускас Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукаускас Павел