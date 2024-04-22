Лукаускас (Береснева) Юлия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукаускас (Береснева) Юлия Валерьевна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

22.12.1989

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1989

Отец: Береснев Валерий Иванович

Мать: Береснева Лия Федоровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукаускас Павел

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукаускас Павел

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукаускас Павел

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