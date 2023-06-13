Корнюков Климент Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти11.01.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Корнюков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корнюков Василий Климентович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корнюков Антон Климентович
Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Корнюков Яков Климентович
Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнюков Дмитрий Климентович
Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
18416
Дочь: Корнюкова Марина Климентовна
Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнюков Митрофан Климентович
Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1864