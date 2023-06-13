Корнюков Климент Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнюков Климент Дмитриевич

Корнюков Климент Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Корнюков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Корнюков Василий Климентович

Мать ребёнка: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корнюков Антон Климентович

Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Корнюков Яков Климентович

Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнюков Дмитрий Климентович

Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
18416

Дочь: Корнюкова Марина Климентовна

Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнюков Митрофан Климентович

Мать ребёнка: Корнюкова Лукерья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнюкова Лукерья Павловна

Смерть
11.01.1864
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния