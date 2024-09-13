Тебенькова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТебенькова Татьяна Ивановна

Тебенькова Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

18.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Тарки Карсовайского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тебенькова Анна Александровна

Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лущинская (Тебенькова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тебеньков Иван Александрович

Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович

Рождение ребёнка
30.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович

Бракосочетание
23.01.1962

Муж: Тебеньков Александр Романович

Фабричное, Туринский, Свердловская область
Смерть
18.02.1984
Фабричное, Туринский, Свердловская область
Выраженная легочно-сердечная недостаточность 3 степени

Мы используем куки для улучшения работы сайта.