Тебенькова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти18.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Тарки Карсовайского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тебенькова Анна Александровна
Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лущинская (Тебенькова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тебеньков Иван Александрович
Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович
Рождение ребёнка
30.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тебеньков Александр Романович
Бракосочетание
23.01.1962
Смерть
18.02.1984
Выраженная легочно-сердечная недостаточность 3 степени