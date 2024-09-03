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Алексей Никандров

Место рождения

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.03.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1840

Отец: Никандр Федотов

Мать: не указана

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.06.1861

Жена: Дарья Александрова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1863

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Дарья Александрова

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1865

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Дарья Александрова

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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