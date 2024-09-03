Алексей Никандров
Место рождения
Дата рождения10.03.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1840
Отец: Никандр Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1861
Жена: Дарья Александрова
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1863
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Дарья Александрова
Рождение ребёнка
10.01.1865
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Дарья Александрова
Смерть
Неизвестно