Летуновский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1984 по 1987
129 ПТУ
Военная служба
С 1987 по 1989
Воинские части 51082 и 11801
Образование
С 1991 по 1996
МИРЭА, Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (бывш. ВЗЭИ)
Рождение ребёнка
15.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летуновская Оксана
Рождение ребёнка
15.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летуновская Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летуновская Оксана