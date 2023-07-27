Летуновский Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновский Илья

Летуновский Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1984 по 1987
129 ПТУ
Военная служба
С 1987 по 1989
Воинские части 51082 и 11801
Образование
С 1991 по 1996
МИРЭА, Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (бывш. ВЗЭИ)
Рождение ребёнка
15.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летуновская Оксана

Рождение ребёнка
15.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летуновская Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летуновская Оксана