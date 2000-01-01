Родион Потапьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Потапьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Яков Трофимович

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
20.05.1823

Сын: Семен Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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