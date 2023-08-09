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Булатов Емельян Афанасьев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Булатов Афонасий Иванов

Мать: Булатова Пелагея Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1815

Сын: Булатов Фрол Емельянов (Афанасьев)

Мать ребёнка: не указана

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябевская заимка, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1815