Булатов Емельян Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Булатов Афонасий Иванов
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1815
Сын: Булатов Фрол Емельянов (Афанасьев)
Мать ребёнка: не указана
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябевская заимка, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1815