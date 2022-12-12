Сумпакова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпакова Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сумпаков Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сумпаков Осип Косьмин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сумпаков Иван Космин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сумпаков Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сумпаков Федор Космин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сумпаков Василий Косьмин

Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

Смерть
Неизвестно
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