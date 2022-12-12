Сумпакова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сумпаков Иван Космин
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно