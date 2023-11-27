Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Михаил Игнатьевич
Мать: Салмонида Афанасьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ефрем Романович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Павел Романович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агрипина Романовна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно