Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Михаил Игнатьевич

Мать: Салмонида Афанасьевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ефрем Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Павел Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агрипина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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