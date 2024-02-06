Боркичева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркичева Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Боркичева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Боркичев Дмитрий Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1915 ст.

Сын: Боркичев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Боркичев Дмитрий Николаевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боркичев Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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