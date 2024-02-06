Боркичева Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Боркичева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Боркичев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1915 ст.
Сын: Боркичев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Боркичев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно