Лифанова (Климанова) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1920
Дата смерти29.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1946
Дочь: Седова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лифанова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1992