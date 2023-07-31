Лифанова (Климанова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанова (Климанова) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1920

Дата смерти

29.12.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1946 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1946

Дочь: Седова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лифанова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лифанов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лифанов Иван Михайлович

Смерть
29.12.1992